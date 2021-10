Kampf gegen 3G: Hafenarbeiter drohen mit Blockade

Frächterverband warnt vor „Massenflucht“ von Lenkern

Der Präsident des Frächterverbands Conftrasporto-Confcommercio Paolo Ugge warnte in einem Schreiben an Premier Mario Draghi vor der Gefahr eines Verkehrschaos im Logistikbereich, da zahlreiche Lkw-Fahrer, vor allem Ausländer, keinen Grünen Pass hätten. „Es besteht die reale Gefahr einer ,Massenflucht‘ von Fahrern, die bereits angekündigt haben, in ihre Herkunftsländer zurückkehren oder sogar in andere europäische Länder ziehen zu wollen, um sich für den Grünen Pass nicht impfen oder testen lassen zu müssen“, betonte der Chef des Frächterverbands ANITA, der Südtiroler Thomas Baumgartner.