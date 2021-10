Wieder über 100 Covid-Neuinfektionen in Kärnten

Mehr als 100 neue Corona-Fälle wurden Montagmorgen in Kärnten gemeldet: In der Zeit von Sonntag bis Montag (jeweils 9 Uhr) wurden insgesamt 113 Neuinfektionen mit Covid-19 registriert. Derzeit befinden sich 60 infizierte Personen in den heimischen Spitälern. Die Impf-Aktion läuft indes weiter.