Vater schlägt Alarm: Mit 100km/h an Kindern vorbei

Haltestelle in 70er-Zone

Die Haltestelle befindet sich in einer 70er-Zone. „Nur Hundert Meter danach und davor herrscht aber Tempolimit 50! Die Verkehrsteilnehmer geben also genau im Bereich der Station Gas und brettern zum Teil sogar mit mehr als 100 km/h an unseren Kindern vorbei!“ Noch dazu befinden sich in diesem Bereich mehrere Firmenzufahrten. „Es wimmelt hier nur so von Pkw und Lastwagen“, zeigt sich der Familienvater, der mit anderen Eltern bereits seit Jahren um Sicherheitsmaßnahmen kämpft, besorgt. Bisher jedoch leider ohne Erfolg.