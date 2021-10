Weg zur Schule in Maria Saal wird jetzt sicherer

Für mehr Sicherheit auf der Straße wird in Maria Saal gesorgt. Denn nach einem „Krone“-Artikel, wonach Lenker kaum Rücksicht nehmen, hat man in der Gemeinde nach Lösungen gesucht. Im Bereich der Schule sollen Bodenmarkierungen erneuert werden, zudem will die Gemeinde eine Geschwindigkeitsanzeigetafel ankaufen, die Raser einbremsen soll.