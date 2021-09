Wartehäuschen für mehr Sicherheit am Schulweg

Um zu gewährleisten, dass Schüler sicher zum Unterricht und wieder nach Hause kommen, wollen zwei Gemeinden am Wörthersee zusammenarbeiten. Velden und Schiefling planen den Bau eines Wartehäuschens an der Süduferstraße in Auen. Zudem soll ein Gehweg entstehen. Gespräche mit dem Grundbesitzer laufen.