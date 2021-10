Jennifer Gates: So teuer war ihre Mega-Hochzeit

Jennifer Gates, die Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates, hat eine Hochzeit der Superlative gefeiert. Die 25-Jährige gab dem 30 Jahre alten professionellen Springreiter Nayel Nassar am Freitag bei einer muslimischen Zeremonie das Jawort, am Samstag heiratete das Paar noch einmal auf ihrem üppigen Anwesen nördlich der US-Ostküstenmetropole New York.