Bill Gates: Beziehung zu Epstein war ein Fehler

Dennoch will er auch in Zukunft mit seiner Ex-Frau für die Bill and Melinda Gates Foundation an gemeinnützigen Projekten arbeiten: „Ich habe unsere gemeinsame Arbeit immer sehr genossen. Wir beide können zusammen mit Leadern auf der Welt arbeiten und unsere Projekte voranbringen. Das wäre für unsere Stiftung das Beste!“