Bill und Melinda Gates sind offiziell geschieden

„Unglaubliche Kinder“

In einem öffentlichen Statement hatten sie bekannt gegeben: „Nach langem Nachdenken und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden. Über die letzten 27 Jahre haben wir drei unglaubliche Kinder großgezogen und eine Organisation aufgebaut, die überall auf der Welt arbeitet, um den Menschen dabei zu helfen, gesunde und produktive Leben zu führen. Wir teilen auch weiterhin den Glauben an diese Mission und wir werden weiterhin zusammen in der Organisation arbeiten. Wir glauben allerdings nicht länger daran, dass wir als Paar in der nächsten Phase unseres Lebens zusammen wachsen können. Wir bitten um Raum und Privatsphäre für unsere Familie, damit wir uns in unserem neuen Leben zurechtfinden können.“