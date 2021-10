Tochter von Milliardär Bill Gates hat geheiratet

Jennifer Gates, die älteste Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates, hat am Wochenende auf ihrer Pferderanch in North Salem US-Bundesstaat New York geheiratet. Die 25-jährige Medizinerin und Dressurreiterin gab ihrem Verlobten, dem 30-jährigen Springreiter Nayel Nassar, im Beisein ihrer geschiedenen Eltern Bill und Melinda Gates das Jawort.