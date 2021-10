Drei Verletzte bei Kreuzungsunfall in Zell am Moos

Ein 57-Jähriger aus St. Georgen bei Obernberg am Inn fuhr am 17. Oktober 2021 gegen 13.10 Uhr mit seinem Pkw auf der B154 von Mondsee Richtung Oberhofen am Irrsee. Bei ihm im Auto befand sich seine 54-jährige Ehefrau. Zeitgleich lenkte ein 24-Jähriger aus Zell am Moos seinen Pkw auf der Gemeindestraße Pfarrweg, aus dem Ortskern Zell am Moos kommend, Richtung B154 und wollte die B154 in gerader Richtung zu überqueren.