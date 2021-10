Türkis-grüner Disput | Aus heiterem Himmel

Türkis-grüner Disput. Einerseits beteuern beide Seiten, wie wichtig es ihnen sei, die türkis-grüne Regierung nach dem Orkan, der Sebastian Kurz aus dem Kanzleramt fegte, wieder in ruhigere Gewässer zu führen. Unter anderem, das kündigten sowohl der neue Kanzler Schallenberg wie sein grüner Vizekanzler Kogler in Interviews mit der „Krone“ an, werde man in größeren und kleineren Gesprächsrunden wieder versuchen, gestörtes oder zerstörtes Vertrauen wieder aufzubauen. Doch weit her scheint es mit den beiderseitigen Bekenntnissen nicht zu sein. Denn auf Aussagen des grünen Kogler unter anderem im Club 3 von „Krone“, „Kurier“ und „profil“ reagierte nun der bisher kaum in Erscheinung getreten türkise Generalsekretär Axel Melchior. Dabei geht es um die Causa Kinderbetreuung, wo der Vorwurf lautet, Kurz habe über den damaligen Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid, den Ausbau der Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch verhindert, um dem damaligen ÖVP-Parteichef Reinhold Mitterlehner zu schaden. Melchior meldete sich nun, „um einige Dinge klarstellen, wenn sie nicht richtig dargestellt werden“. Der Chat zur Kinderbetreuung werde offenbar bewusst verdreht. Außerdem bedauere er, dass die aktuellen Vorgänge in der Bundesregierung von den Grünen „wenig präzise dargestellt wurden“. Vertrauensbildend? Stabilität herstellend? Ruhe schaffend? Sieht nicht danach aus, dass Türkis und Grün eine segensreiche Zukunft hätten.