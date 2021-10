65% Geimpfte: Große Kluft zwischen Bundesländern

Bisher haben 65,1 Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung (5,81 Millionen) mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Interessant: Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, dass die Quote der Impfwilligen zwischen den einzelnen Bundesländern teilweise sehr stark auseinandergeht. Spitzenreiter ist mittlerweile das Burgenland, die Impfmuffel sind in Oberösterreich zu Hause. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) rief am Sonntag Ungeimpfte ein weiteres Mal zum Stich auf: „Die Impfung wirkt. Ich appellierte an alle, sich an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums zu halten, damit wir gut durch den Winter kommen.“