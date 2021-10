Land will Schüler jetzt zum Impfen motivieren

Am Freitag und am 22. Oktober wird in der Wolfsberger Ballspielhalle ein Pilotprojekt für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal durchgeführt. Dabei können sich die Schüler während des Unterrichts impfen lassen. Laut Gerd Kurath, Corona Sprecher des Landes, wird die dafür verwendete Zeit, entschuldigt.