Covid-Impfung: Polizei dafür, Justiz überlegt noch

Stich für Justizwache? „Wir überlegen noch“

Von einer Vollimmunisierung ist bei den Anforderungen für die Justizwache hingegen nichts zu finden. Christina Ratz, Sprecherin des Justizministeriums, erklärt dazu: „Bezüglich einer Vollimmunisierung werden aktuell, wie in allen Dienstgeberverhältnissen, Überlegungen angestellt. Diese sind noch nicht abgeschlossen.“ Im Jahr 2020 haben sich insgesamt 53 Personen für den Justizwachedienst in der Justizanstalt Innsbruck beworben. Eine abschließende Zahl für das heurige Jahr könne noch nicht genannt werden. „Die Bewerbungen sind aktuell noch am Laufen“, betont die Sprecherin.