Kinderimpfungen in nur einem Monat vervierfacht!

Immer mehr Eltern wollen nicht länger auf die Zulassung des Covid-Vakzins für ihre fünf- bis zwölfjährigen Sprösslinge warten. In Österreich haben sich die „Off label“-Impfungen von Kindern in nur einem Monat vervierfacht! Waren Mitte September 674 Kinder in dieser Altersgruppe geimpft, davon 156 vollimmunisiert, stieg die Zahl bis zum 14. Oktober auf 2800, davon 570 vollimmunisiert. In der EU wird unterdessen intensiv darüber beraten, wann der Pfizer-Impfstoff für die Unter-Zwölfjährigen offiziell freigegeben werden soll.