Video bringt Gil Ofarim in Erklärungsnot

Was auf dem Video nicht zu sehen ist

Die Schilderungen von Ofarim lösten in Deutschland, aber auch international Entsetzen aus. Unter anderem äußerte sich der Zentralrat der Juden in Deutschland und forderte Konsequenzen. Ofarim stellte am 12. Oktober Strafanzeige gegen „Herrn W.“ bei der Münchner Polizei. Auf den Überwachungsbildern ist Ofarim deutlich zu erkennen, mit schwarzer Lederjacke, dunkelgrauem T-Shirt, aber ohne Davidsternkette.