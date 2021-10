Musiker wegen Davidsternkette in Hotel abgewiesen

Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die der deutsche Rockmusiker Gil Ofarim am Dienstag mit einem Video auf seinem Instagram-Kanal öffentlich gemacht hat. Der Sohn des israelischen Sängers Abi Ofarim sei im Leipziger Hotel „The Westin“ beim Check-in abgelehnt worden, weil der jüdische Musiker eine Davidsternkette trug. Mit Tränen in den Augen schilderte Ofarim, was ihm widerfahren sei, und stellte abschließend die Frage: „Wirklich? Deutschland 2021.“