USA lassen Covid-Geimpfte ab 8. November einreisen

Ausländer mit einer Corona-Impfung können Medienberichten zufolge ab dem 8. November wieder auf dem Luft- als auch dem Landweg in die USA einreisen. Damit werden die seit rund eineinhalb Jahren gültigen Einreisebestimmungen gelockert. Der Assistenz-Regierungssprecher Kevin Munoz schrieb am Freitag auf Twitter: „Die neue Reiserichtlinie der USA, die eine Impfung für ausländische Reisende in die Vereinigten Staaten vorschreibt, beginnt am 8. November.“