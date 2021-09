MFG: „Werden auch bei Nationalratswahl antreten!“

KPÖ war selbst vom Erfolg überrascht

Für eine weitere Sensation sorgte am Sonntag, dass die Kommunisten bei der Bürgermeisterwahl in Graz überraschend die ÖVP von ihrem Thron gestoßen haben. Selbst der Bundessprecher der KPÖ, Tobias Schweiger, hat nicht damit gerechnet: „Wir waren alle überrascht.“ Was den Erfolg ausgemacht hat? „Wir sprechen mit den Menschen und hören ihnen zu. Wir bieten Hilfe an und zur Not springen wir selbst ein.“ Das sei - so Schweiger - „die kommunistische DNA“.