MFG-Spott nach Kollaps: „Das ist nicht in Ordnung“

„Ich hatte zu wenig gegessen und getrunken, die Luft war schlecht.“ So erklärt sich Eva Maria Holzleitner ihre Kreislaufschwäche, die sie am Dienstag im Parlament kollabieren ließ. In Social-Media-Gruppen der impfskeptischen Liste MFG wurde die SPÖ-Frauenvorsitzende daraufhin, wie berichtet, verhöhnt und beschimpft.