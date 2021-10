Wildbiologe: „Die Katzen jagen viele kleine Tiere“

Streuner sind ein Problem

Christopher Böck vom Landesjagdverband hat Verständnis, kennt als Wildbiologe aber auch die Kehrseite der Medaille und sagt: „Zum Glück hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren bei der Jägerschaft einiges getan. Es gab und gibt ein Umdenken. So lange eine Katze einem Besitzer zuordenbar ist, wird man sie kaum schießen. Andererseits würde ich mir bei den Katzenbesitzern auch etwas mehr Verständnis wünschen.“ Denn der Kastrationspflicht werde kaum nachgegangen. Gleichzeitig seien besonders streunende Katzen ein echtes Problem für Kleingetier, also Vögel, Eidechsen, Frösche sowie Kleinsäuger wie Spitzmäuse und Junghasen. Böck: „Als Jäger haben wir den Auftrag für einen artenreichen Wildbestand zu sorgen und das Wild vor Beutegreifern wie Katzen zu schützen.“