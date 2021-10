Deutliche Worte

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Post bringt einmal mehr eben doch nicht allen etwas. Von den Zustellungsproblemen sind dieses Mal vor allem die Dornbirner betroffen. Während die Messestädter geduldig auf ihre Packerln und Briefe warten, ist die Geduld von AK-Vizepräsidentin Manuela Auer offenbar völlig erschöpft: „Nehmen Sie endlich Ihre verdammte Verantwortung wahr, ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, eine funktionierende Postdienstleistung sicherzustellen“, wettert Auer in Richtung Post-Chef Pölzl. Heftige Worte fand auch AK-Direktor Rainer Keckeis am Dienstag. In der ZDF-Sendung „Auslandsjournal“ bezeichnete er ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz als „machtgeilen und arroganten Menschen, dem andere Leute völlig egal sind“. Warnende Worte sprach Landesrätin Katharina Wiesflecker anlässlich des Corona-Clusters im Pflegeheim in Satteins. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte sie. Bei 26 Infizierten, sechs spitalspflichtigen Patienten und dem Tod eines Nicht-Geimpften entscheide sich der eine oder andere vielleicht doch noch für eine Impfung. Wer Immunsystem und Kreislauf in Schwung bringen will, sollte sich den heutigen Wandertipp von Rubina Bergauer ansehen. Ihr Weg führt vorbei an Kalktuffquellen bis auf den Aussichtsgipfel Falvkopf im Großen Walsertal. Viel Vergnügen beim Lesen und vielleicht auch Wandern, wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen