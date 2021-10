„Boss Baby 2“: Jetzt ist Schluss mit Kindergarten!

Aber zur Handlung: Tim findet, seine ältere Tochter Tabitha wird zu schnell erwachsen. Tatsächlich ist sie in der Schule eines fiesen Direktors, der in Wahrheit ein verkleidetes, böses Baby ist, das die Welt regieren und von Eltern befreien will. Es lässt andere Babys eine App programmieren, die Eltern zu willenlosen Zombies machen soll. Das muss verhindert werden! Das kann den Brüdern Ted und Tim aber nur gelingen, wenn sie ihre Rivalitäten und Streitigkeiten überwinden und die ganze Familie zusammenarbeitet.