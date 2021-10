SPÖ legt nach: „Beweise“ für Schredder-Auftrag

„Die Schredder laufen, wir müssen rasch beginnen“ - mit diesen Worten hat die Opposition am Mittwoch bei der Einsetzung eines neuen U-Ausschusses Tempo gemacht. Im Mittelpunkt stehen die Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP und deren Partei- und nunmehrigen Klubchef, Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Am Donnerstag legte SPÖ-Mandatar Jan Krainer nach: Unterlagen aus dem Kanzleramt würden zeigen, dass vor der Rochade an der Regierungsspitze eine groß angelegte Vernichtung von Akten veranlasst worden sei - mutmaßlich um den neuen U-Ausschuss auszubremsen.