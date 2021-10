Kurz wendet sich an Fans: „Emotionale Achterbahn“

Der am Wochenende als Bundeskanzler abgetretene ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat sich am Donnerstag in den Morgenstunden via Facebook-Video an seine „lieben Freunde“ gewandt. Er sprach von einer „emotionalen Achterbahnfahrt“, von „Enttäuschung, Resignation und Wut“, die er bei seinen Unterstützern wahrgenommen habe. Und „um ehrlich zu sein, für mich hat es sich genauso angefühlt“. Er versprach, künftig als Klubobmann seinen „Beitrag zu leisten“ und die Regierung „bestmöglich zu unterstützen“.