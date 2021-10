Leichtfried: „Gehe von weiteren Verhaftungen aus“

Nachdem in der Chat-Affäre am Dienstag eine beschuldigte Meinungsforscherin festgenommen wurde, geht der SPÖ-Abgeordnete Jörg Leichtfried von weiteren Verhaftungen aus. Er fordert im #brennpunkt-Talk mit Katia Wagner außerdem weitere Konsequenzen: „Der komplette Rückzug von Sebastian Kurz wäre die einzig logische Konsequenz“, die Aufklärung der Vorgänge im Rahmen des am MIttwoch fixierten U-Ausschusses „notwendig“.