Zwei Schwerverletzte bei Absturz auf Baustelle

Ereignet hat sich der folgenschwere Arbeitsunfall gegen 18 Uhr in Elbigenalp (Lechtal). Die beiden Männer waren damit beschäftigt, ein Gerüst bei einer Außenwand eines entstehenden Neubaus zu montieren. „Um die Gerüstelemente auf die entsprechende Höhe heben zu können, stiegen die beiden Einheimischen in einen Montagekorb und hoben sich selbst mit einem auf der Baustelle befindlichen Baukran an die jeweilige Montagestelle“, heißt es vonseiten der Ermittler.