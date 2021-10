Zaunerstollen werden nun in Luxushotels vernascht

In vier Größen wird der Zaunerstollen den Kunden serviert: Die 145-Gramm-Packung kostet 11 Euro, für das 700 Gramm schwere Stück sind 48 Euro zu bezahlen. Erhältlich ist der Bestseller unter den 250 verschiedenen Mehlspeisen direkt in den zwei Zauner-Konditoreien in Bad Ischl oder auch im firmeneigenen Onlineshop, der für den Traditionsbetrieb immer mehr an Bedeutung gewinnt. „Einen Drittel unseres Umsatzes machen wir mit dem Postversand“, verrät Philipp Zauner, der seit einem Jahr die Geschäfte beim ehemaliger k.-u.-k.-Hoflieferanten und -Hofzuckerbäcker führt.