Nicht mehr in Fraktionen denken

Für seine Funktion an der Spitze der Kammer will Stangl nicht mehr in Fraktionen denken: „Ich möchte ein Präsident für alle Arbeitnehmer sein, egal ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht, egal ob rot, schwarz, blau oder grün.“ Deshalb werde er auch mit allen Fraktionen in der AK noch vor der Wahl Gespräche führen. Einen Konsens strebt Stangl auch in der Sozialpartnerschaft an, wenn auch mit Grenzen. „Wenn jemand glaubt, er kann die Arbeitnehmer über den Tisch ziehen, dann stößt er auf meinen Widerstand“, gibt er sich kämpferisch.