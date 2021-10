Kater „Bruno “ lag tot neben einer Lebendfalle

„In der gesamten Umgebung sind schon so viele Katzen verschwunden, das kann kein Zufall sein“, sagt Claudia Hummer (53) aus Feldkirchen an der Donau. Ihre eineinhalb Jahre alte Katze „Bruno“ war eine Woche lang abgängig. Am Freitag entdeckte eine Spaziergängerin den Kadaver von „Bruno“ in 1,1 Kilometern Entfernung in einem Windschutzgürtel. Direkt daneben lag eine zweite tote Katze. Und zehn Meter entfernt steht eine Lebendfalle. Hummer hat nun den Verdacht, dass die Katzen zuerst dort von einem Jäger gefangen und dann getötet wurden. Sie ließ eine der toten Katzen obduzieren, wartet noch auf das Ergebnis.