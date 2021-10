Polizei-Sportler verfolgte flüchtenden Schlepper

„Schlepperfahrzeug auf der Flucht“ - so der allgemeine Funkspruch der Wiener Polizei am frühen Nachmittag. Der Lenker eines verdächtigen Kastenwagens war in Wien-Brigittenau davongerast. Im Zuge der Großfahndung hatte ein Motorradpolizist in der Folge den richtigen Riecher und positionierte sich bei der Auffahrt zur Ostautobahn. Und tatsächlich tauchte das gesuchte Auto auf. Nur dachte der Fahrer nicht daran, anzuhalten.