Zipperer: „Müssen das Angebot nachschärfen“

Am 26. Oktober ist es so weit: Das Klimaticket ist erhältlich. Mit an Bord ist der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR). Die Geschäftsführerin Karin Zipperer spricht in „Nachgefragt“ mit Moderator Gerhard Koller über gut verlaufene Verhandlungen, positive Ergebnisse für Kunden sowie die Dimension der Tarif-Reform. Es soll in Zukunft aber auch einiges vorangetrieben werden. „Wir müssen das Angebot nachschärfen“, so Zipperer.