„An der Uni sehne ich mich nach Normalität“

Das neue Semester an den Universitäten hat vor Kurzem begonnen. Doch das unbeschwerte Studentenleben ist seit Covid vorbei. Für viele auch das generelle Leben an der Uni, Distance Learning steht noch immer am Stundenplan. Publizistik-Studentin Hannah Neudeck erzählt in diesem Gastkommentar von ihren ganz persönlichen Erfahrungen.