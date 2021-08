Studierende haben Distance-Learning zunehmend satt

Es sei schwer, all diese Bedürfnisse gleichzeitig zu berücksichtigen, meint Vitouch. Derlei „Parallelangebote“ seien jedoch auch entsprechend mit Kosten verbunden. Die Rückkehr in die Hörsäle gestalte sich als schwierig - besonders mit den Abstandsregeln sei man dabei „sehr, sehr rasch am Anschlag“. Man könne die Situation dabei auch nicht mit jener an den Schulen vergleichen, da man es bei den Hochschulen mit einer wesentlich höhere Personenanzahl sowie gänzlich anderen Rahmenbedingungen zu tun habe.