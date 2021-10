Konzert an Uni ja, aber die Hörsäle bleiben leer

Am 1. Oktober starteten die Universitäten in Wien in ein neues Semester. Nach Monaten geschlossener Hochschulen und Onlineunterricht sehnte sich der Großteil der Studenten endlich wieder nach Vorlesungen im Hörsaal und dem Uni-Leben. An einigen Universitäten ist das nun auch wieder möglich. Um sich genau auszukennen, bräuchte man aber fast ein eigenes Studium.