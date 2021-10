Wenn eine Frau den Fußballern Beine macht

Der eine oder andere im Aichfeld rümpfte vor einem Jahr wohl die Nase. Eine Dame als Cheftrainerin bei den Herren? Ja, spinnen die! Doch Zeltweg hat alles richtig gemacht. Als erster steirischer Fußballverein gab der Klub der Unterliga Nord B einer Frau das Trainerzepter bei den Herren in die Hand. Und siehe da, die Murtaler sind diese Saison der Titelanwärter Nummer eins! Sieben Spiele, zwei Remis, am letzten Wochenende verteidigte man bei Verfolger St. Peter am Kammersberg mit einem 1:1 Platz eins. „Der Aufstieg ist aber keine Vorgabe, wir wollen unter die Top-Drei kommen“, betont Preiss, die selbst aktiv war, es sogar bis ins A-Nationalteam schaffte. Im Trainergeschäft ist die Knittelfelderin seit mehr als 30 Jahren. „Als ich im Vorjahr hier Cheftrainerin geworden bin, hat’s immer wieder blöde Wortmeldungen von gegnerischen Spielern und Zuschauern gegeben. Da haben auch meine Spieler das eine oder andere abbekommen.“



Ohne Konkurrenz

Doch jetzt ist die Konkurrenz schmähstad. „Wir haben in Zeltweg einen super Zusammenhalt“, sagt Preiss, die den Damen-Fußball in Österreich kritisch beäugt. „St. Pölten ist ohne Konkurrenz in der Liga. Das spiegelt sich auch in den internationalen Auftritten wider.“ Selbst zieht sie den Herren-Fußball vor. „Die Intensität ist höher, der Konkurrenzkampf größer“, sagt Preiss, deren gute Arbeit sich längst herumgesprochen hat.„ Ein Wechsel ist aber kein Thema. Und falls doch, “würde ich mit den Burschen des möglichen Klubs vorher abklären, ob sie das auch wollen und gutheißen würden." Männlein oder Weiblein - das sollte im 21. Jahrhundert eigentlich kein Thema mehr sein.