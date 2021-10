ÖVP-Chef Kurz will „kein Schattenkanzler“ sein

Trotz seines Rückzuges als Bundeskanzler ebbte die Kritik der Opposition an Sebastian Kurz und der ÖVP zuletzt nicht ab. Er würde mit diesem Schritt zur Seite im Hintergrund immer noch die Entscheidungen treffen, so der Vorwurf. Kurz sieht das nicht so - er sicherte am Montag dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) seine Unterstützung zu und will nicht als „Schattenkanzler“ fungieren.