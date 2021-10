Strache hat jetzt „neue Gemeinsamkeiten“ mit Kurz

Was Sebastian Kurz gesät habe, habe er nun auch geerntet, und man sehe nun, „dass es so etwas wie Karma gibt“, erklärte Strache im Frühstücksfernsehen auf „Puls 4“ - er könne sich nun jedenfalls gut in die Lage von Kurz hineinversetzen und habe ihm deshalb in einem kurzen Telefonat auch bereits „alles Gute für die Zukunft“ gewünscht.