„Die Nibelungen“ in Linz in Comic-Manier kredenzt

Während draußen die Turbulenzen der Regierung ihren Höhepunkt erreichten, erfreuten sich drinnen im Linzer Schauspielhaus die Zuschauer am Samstag an einer etwas anderen Art, mit unliebsamen Herrschern zu verfahren: „Die Nibelungen“ wurden von Regisseurin Susanne Lietzow entstaubt und in Comic-Manier kredenzt.