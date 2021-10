„Kogler beutelt sich ab wie ein nasser Hund!“

Christoph Haselmayer ging mit dem Grünen hart ins Gericht. „Werner Kogler dürfte scheinbar fast alles schlucken. Man kann gespannt sein, was sich da in den nächsten Tagen in der Parteibasis noch tun wird.“ Er berief sich auf Koglers Aussage, dass man nach dem Kurz-Rücktritt nun die Koalition weiterführen könne. Alles sehen und hören Sie im Video oben.