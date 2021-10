„F...k her!“ Fury-Berater beleidigt Moderatorin

„F...ck her!“

Was Fury-Promoter Arum konkret so in Rage versetzt hatte? Moderatorin Abdo hatte zum Abschluss der Pressekonferenz Fury und Wilder zum sogenannten „Face-off“ gebeten, bei dem einander die Kontrahenten üblicherweise direkt gegenüberstehen und innig in die Augen blicken. Das sei aber laut Promoter Arum nicht abgemacht gewesen. Abdo sagte dazu, dass sie vom veranstaltenden TV-Sender sehr wohl den Auftrag dazu bekommen habe, Fury und Wilde in die Mitte der Bühne zu bitten.