Fury: „Habe die größten Eier in der Geschichte“

Schwergewichtsboxer Tyson Fury ist vor der dritten Auflage des WM-Kampfes gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder in der Nacht auf Sonntag (ab 3.00 Uhr MESZ) in Las Vegas siegessicher. „Wenn ich ihn dieses Mal besiege, ist seine Karriere vorbei. Ich haue ihn um. Es gibt eine Tyson-Fury-Show“, verlautete der WBC-Weltmeister. Nach einem Unentschieden im ersten Kampf im Dezember 2018 hatte der 2,06 Meter große Hüne seinen Rivalen auch schon im Februar 2020 K.o. geschlagen. Eigentlich hat es Fury, der Mann mit der größten Klappe („Ich habe die größten Eier in der Geschichte des Sports“), satt, immer wieder gegen Wilder antreten zu müssen.