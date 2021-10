Polizisten bei wilder Pkw-Verfolgungsjagd verletzt

Polizist an Knie, Hüfte und Oberkörper verletzt

Als ein Beamter über die Beifahrerseite versuchte, den Motor abzustellen, und nach dem Fahrzeugschlüssel griff, wehrte sich der Lenker, indem er die Hand des Beamten von sich wegschlug. In der Folge gab er Gas und fuhr los, obwohl der Beamte sich mit dem Oberkörper noch im Fahrzeuginneren befand. Der Polizeibeamte wurde von der B-Säule des anfahrenden Pkw an der linken Körperseite erfasst und aus dem Fahrzeug geschleudert. Dabei wurde er am linken Knie, an der Hüfte und am Oberkörper verletzt. Der Lenker beschleunigte den Wagen trotz offener Beifahrertür weiter und flüchtete in nordwestliche Richtung.