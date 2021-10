Neue deutsche Regierung soll zu Weihnachten stehen

Am Montag steigen SPD, Grüne und FDP in „vertiefte Sondierungen“ ein. Zehn Stunden haben sie dafür eingeplant, von 9 bis 19 Uhr - Zeit genug also, auch schon strittige Details anzusprechen. Am Dienstagvormittag ist ein weiteres vierstündiges Sondierungsgespräch geplant. Danach gibt es erst einmal eine Pause, weil SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu einem Finanzministertreffen nach Washington reisen muss.