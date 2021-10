Laschet deutet seinen Rückzug von CDU-Vorsitz an

Regierung wohl ohne CDU

Der CDU-Chef war nach dem schwachen Wahlergebnis zunehmend in Kritik geraten. Parteibasis wie Kritiker in der Führungsebene lasten ihm die Wahlniederlage und die vorerst gescheiterten Sondierungsgespräche für eine Jamaikakoalition an. Rechnerisch hätte die Union eine Chance auf eine neue Regierungsbildung: mit FDP und Grünen als Juniorpartner in einem Jamaika-Bündnis.