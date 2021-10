Die langen Arme des gierigen ORF-Kraken

Mit Gesetzesnovelle und noch mehr Geld aus Gebühren in der Tasche will sich der ORF in der Welt von Social Media und Online ausbreiten. Von Fernsehen über Radio und Internet-News - bis zu einer neuen Streaming-Plattform (ORF-Player) und, wenn die gesetzlichen Schranken fallen, einem verstärkten Auftritt in sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder TikTok.