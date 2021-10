Kickl reklamiert sich selbst in Non-ÖVP-Regierung

Die innenpolitische Lage wird immer verworrener: Die ÖVP will nur in einer Regierung verbleiben, wenn Parteichef Sebastian Kurz Kanzler bleibt. Die Grünen fordern eine „untadelige Person“ an der Regierungsspitze und haben am Freitag klargemacht, dass das nicht Kurz sein könne. Die SPÖ, die bei einer Kurz-Abwahl unter Umständen den Kanzler stellen könnte, hält sich bedeckt. Und die FPÖ stellt klar: Sollte das Parlament Kurz am Dienstag das Misstrauen aussprechen, würde man eine Dreierkoalition aus SPÖ, Grünen und NEOS nicht dulden und selbst auf eine Regierungsbeteiligung pochen.