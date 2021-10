Die WKStA: Der Stachel im türkisen Fleisch

Erinnerungen an Silvio Berlusconi

Der Behördenweg ist lang. Der Vorhabensbericht geht von der WKStA an die Oberstaatsanwaltschaft, dann ans Justizministerium, dann gibt es noch den Weisungsrat. Dann kommt der Bericht wieder zurück. Dann wird Anklage erhoben oder nicht. In der Zwischenzeit gibt es Querschüsse. Wie zuletzt eben von ÖVP-Leuten. Werner Geyer erinnern die Reflexe von Kurz und Co. an jene von Silvio Berlusconi in Italien. „Wenn der durch die Justiz unter Druck geraten ist, hat er sich immer über linke Staatsanwälte beschwert.“ Was ihn freilich nicht vor Verurteilung geschützt hat.