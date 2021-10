Schaf lässt sich seit Wochen nicht einfangen

„Wir haben schon alles versucht. Zuerst ist der Widder in der Nähe vom Melcherhof geblieben, aber sobald wir in die Nähe kamen, war er weg“, berichtet Willemijn van Ee vom Melcherhof in Grafenstein. Der kastrierte Widder wurde dann Richtung Schulterndorf und Gurk-Fluss gesichtet, auch beim Bahnhof war er aufgetaucht.