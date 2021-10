Tanken wurde seit 2020 um 42 Prozent teurer

„Vor ziemlich genau einem Jahr hat die Tankfüllung für meinen Mercedes-Kombi „220 CDI“, das sind knapp 60 Liter Diesel, noch 52 Euro gekostet. Am Mittwoch – dieselbe Tankstelle in Eferding, diese Menge – standen 74 Euro auf der Rechnung. Das sind gut 42 Prozent Teuerung“, sagt der Gmundener Neos-Gemeinderat Philipp Wiatschka, der auch Bezirksgeschäftsführer beim Roten Kreuz in Eferding ist und deshalb beinahe täglich pendelt: „Ich lege mit unterschiedlichen Autos pro Jahr mehr als 20.000 Kilometer zurück. Ich hab’ auch keine Alternative, denn mit den Öffis müsste ich über Linz fahren, das dauert ewig“, sagt Wiatschka, dem vor der Zukunft mit der geplanten CO2-Besteuerung graut: „Ich bin gespannt, was mir die tolle Steuerreform bringen wird!“